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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مفاجأة جديدة.. الأرصاد تعلن خبرا سارا للمواطنين بشأن طقس الأسبوع الجارى

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس  شهدت أمس، الجمعة، وأمس الأول، الخميس، ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة، حيث وصلت لـ 41 درجة.

وأوضحت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “8 الصبح” المذاع على فضائية “الدي أم سي” تقديم الإعلامية هبة ماهر، أنه اعتبارا من اليوم ستشهد البلاد طقسا منخفض الحرارة حيث تنخفض بنحو 3 درجات مئوية، ومن المتوقع أن تصل الحرارة إلى ٣٦ درجة مئوية على القاهرة الكبرى، منوهة إلى أن البلاد شهدت أمس وأمس الأول هبات ساخنة قادمة من الصحراء الغربية.

انخفاض نسب الرطوبة فى فترات الليل

وأضافت أنه من المتوقع أن تقل نسب الرطوبة خلال الأيام القادمة، خاصة في فترات الليل، ووجود نشاط للرياح يلطف حرارة الجو.

توالى ارتفاع درجات الحرارة حتى يوم الثلاثاء المقبل

بداية من الأربعاء سوف تنخفض الحرارة بشكل ملحوظ

وطمأنت المواطنين أنه خلال الأيام القادمة سوف تنخفض درجات الحرارة وسوف تنخفض نسب الرطوبة، خاصة بداية من ليل اليوم، لافتة إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة إلى يوم الثلاثاء المقبل، وسوف تشهد محافظات الجمهورية تحسنا كبيرا في أحوال الطقس بداية من يوم الأربعاء المقبل.

الأرصاد الجوية نسب الرطوبة القاهرة الكبرى حالة الطقس درجات الحرارة

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