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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة والطقس هذا الأسبوع مستقر

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر

تبدأ حالة الطقس، اعتبارا من اليوم السبت، في الانخفاض في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، وذلك بعد الموجة شديدة الحرارة التي شهدها طقس البلاد على مدار الأيام الماضية، كسرت فيها درجات الحرارة حاجز 45 درجة مئوية.

انكسار الموجة الحارة

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس يشهد انخفاض في درجات الحرارة اعتبارا من اليوم السبت، يستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي، حيث تسجل محافظات القاهرة الكبرى 36 درجة،بينما يظل الصعيد يتراوح ما بين 42 إلى 45 درجة.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس يكون شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة نهارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويشهد الطقس نشاط شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.

درجات الحرارة الأيام القادمة

يصاحب ذلك خلال الطقس هذا الأسبوع، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال حالة الطقس الأيام القادمة، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 36 لـ 38 درجة

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 33 لـ 35 درجة

جنوب سيناء تتراوح ما بين 38 لـ 41 درجة

شمال الصعيد تتراوح ما بين 36 لـ 38 درجة

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 41 لـ 45 درجة

 

الطقس حالة الطقس درجات الحرارة هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية

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