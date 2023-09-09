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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

10 درجات والتحسن خلال ساعات|الأرصاد تفجر مفاجأة بحالة الطقس بعد أيام اللهيب

الأرصاد
الأرصاد

يبحث الملايين عن حالة الطقس اليوم ونشرة الأرصاد الجوية، بعدما شهدت البلاد أجواء شديدة الحرارة أمس وأمس الأول ، وسجلت درجة الحرارة العظمي علي القاهرة 38 درجة وجنوب الصعيد 46 درجة. 

مفاجأة سارة في حالة الطقس

 وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن بدء التحسن النسبي في درجات الحرارة اليوم السبت لتكون درجة الحرارة المتوقعة علي القاهرة 36 درجة والسواحل الشمالية 32 وجنوب الصعيد 45 درجة.

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حالة الطقس فى القاهرة

وعن طقس العاصمة اليوم، فكشفت هيئة الأرصاد أنه في النهار يكون الطقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، ويسود ليلا طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد

10 درجات 

وتهبط درجات الحرارة خلال ساعات على القاهرة لتكون درجة الحرارة نهارا 36 درجة بينما تسجل في الليل 26 درجة فقط، بفارق 10 درجات مئوية.

الأرصاد

ظواهر جوية 

وتوقع الخبراء بحسب نشرة الأرصاد، تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.

شبورة مائية

كم تشهد البلاد اليوم نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ارتفاع الموج 

وكشفت هيئة الأرصاد عن حالة البحرين اليوم، فبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.


درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 36 26
العاصمة الإدارية 36 26
6 أكتوبر 37 26
بنهــــا 36 27
دمنهور 35 26
وادي النطرون 36 27
كفر الشيخ 35 26
المنصورة 36 26
الزقازيق 36 26
شبين الكوم 36 26
طنطا 36 26
دمياط 33 25
بورسعيد 33 25
الإسماعيلية 37 25
السويس 37 26
العريش 33 24
رفح 32 24
رأس سدر 36 26
نخل 36 18
كاترين 34 17
الطور 36 26
طابا 36 26
شرم الشيخ 41 30
الإسكندرية 33 24
العلمين الجديدة 32 25
مطروح 33 24
السلوم 34 24
سيوة 37 25
رأس غارب 41 30
الغردقة 41 30
سفاجا 41 29
مرسى علم 42 30
شلاتين 41 30
حلايب 37 29
أبو رماد 40 30
رأس حدربة 36 29
الفيوم 39 25
بني سويف 39 25
المنيا 39 24
أسيوط 40 25
سوهاج 41 27
قنا 43 27
الأقصر 45 28
أسوان 45 29
الوادي الجديد 43 25
أبوسمبل 45 28
 

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