مفاجأة بشأن حالة الجو خلال الساعات المقبلة.. الأرصاد تعلن تقلبات جديدة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار الخاصة بحالة الطقس خلال الساعات المقبلة، ومنها أن هناك تقلبات وتحسن في الأحوال الجوبة من يوم السبت.

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز أخبار الطقس:

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تشهد الفترة الأخيرة حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، فبعد أيام من انخفاضا درجات الحرارة عادت الارتفاعات، وخلال الأيام المقبلة سيكون هناك انخفاضات جديدة.

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد استمرار في الارتفاع في درجات الحرارة، حيث بدأت الارتفاعات أول أمس الأربعاء، وهو أعلى من المعدلات الطبيعية له في مثل هذا الوقت من العام.



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كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مدار الساعات المقبلة في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية المسيطرة وخاصة في ساعات الليل المتأخرة وساعات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والتي سرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، بجانب وجود نشاط نسبي في حركة الرياح خلال فترة المساء.



الأرصاد: اليوم ذروة الموجة الحارة.. وهذا موعد انكسارها

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة من يوم الأربعاء الماضي والذي وصل ذروته أمس الخميس، حيث سجلت العظمى 41 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، لافتة إلى أن اليوم أيضًا ضمن ذروة الموجة الحارة.

وأضافت “غانم” خلال تصريحات متلفزة، اليوم الجمعة، أن العظمى تسجل اليوم على القاهرة الكبرى ما بين الـ 38 والـ 39 درجة مئوية في الظل، بينما تسجل المناطق الموجودة في جنوب الصعيد الأقصر وأسوان 46 درجة مئوية.

ذروة الموجة الحارة والعظمى تتجاوز الـ 46..تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة

قدّمت الإعلامية فرح سعيد، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، 8 سبتمبر 2023، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة.



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قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الارتفاع في درجات الحرارة مازال مستمرًا على البلاد، لافتة إلى أن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة تم تسجيلها أمس الخميس واليوم أيضًا، حيث سجلت العظمى على القاهرة 41 درجة مئوية أمس الخميس بارتفاع 6 درجات عن المعدلات الطبيعية؛ وذلك بسبب التأثر بالكتل الهوائية الصحراوية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية ومن مناطق أخرى من الصحراء الغربية.

