الأرصاد: اليوم ذروة الموجة الحارة.. وهذا موعد انكسارها

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة من يوم الأربعاء الماضي والذي وصل ذروته أمس الخميس، حيث سجلت العظمى 41 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، لافتة إلى أن اليوم أيضًا ضمن ذروة الموجة الحارة.



وأضافت “غانم” خلال تصريحات متلفزة، اليوم الجمعة، أن العظمى تسجل اليوم على القاهرة الكبرى ما بين الـ 38 والـ 39 درجة مئوية في الظل، بينما تسجل المناطق الموجودة في جنوب الصعيد الأقصر وأسوان 46 درجة مئوية.





ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم تسود أجواء شديدة الحرارة جافة خلال فترة النهار في معظم محافظات الجمهورية.



موعد انكسار الموجة الحارة



وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه مع غدًا السبت ستشهد البلاد تحسن نسبي في الأحوال الجوية، حيث تنكسر درجات الحرارة و تصل لـ 36 درجة مئوية، ومتوقع استمرار على مدار الأسبوع القادم.