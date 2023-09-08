ورش وأنشطة ثقافية.. ما تريد معرفته عن معارض الحرف التراثية برفح والشيخ زويد

تحدث عمرو بسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عن تفاصيل معارض الحرف التراثية وأنشطة الثقافة برفح والشيخ زويد، قائلًا إن شمال سيناء لها أولوية كبيرة في التنمية سواء في البنية التحتية أو بناء الإنسان من خلال العدالة الثقافية.





وأضاف “بسيوني” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الجمعة، أن سيناء لديها فن شعبي متميز وتم عرضه من خلال فرقة الفنون الشعبية للأطفال خلال فعاليات أمس بحضور وزيرة الثقافة، متابعًا أن اليوم سيتم إلقاء 3 محاضرات استمرارًا لفعاليات معارض الحرف التراثية والأنشطة الثقافية برفح والشيخ زويد.



وأكد رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة أن هناك اهتمام دائم بـ سيناء وفقًا لتعليمات الدولة واستدامة للورش والفعاليات الثقافية، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إقامة عددًا كبيرًا من الورش وخاصة المعنية بالمرأة .