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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المنتخب المصري للجمباز يحصد 3 ميداليات في بطولة رومانيا

منتخب مصر للجمباز
منتخب مصر للجمباز

كشف الدكتور إيهاب أمين، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز، تفاصيل حصد المنتخب المصري للجمباز لـ 3 ميداليات في بطولة رومانيا الدولية، قائلًا إن هذه البطولة أحد البطولات الدولية الهامة جدًا في إطار استعدادات المنتخب المصري لخوض بطولة العالم التي ستقام في بلجيكا في شهر أكتوبر.
 

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وأضاف “أمين” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الجمعة، :"سقف طموحنا عالي السنة دي وبنحاول ننافس من خلال تأهيل الفريق كله"، معقبًا: “دي هتبقى حاجة تاريخية بالنسبالنا”.
 

استعدادات المنتخب المصري للجمباز لبطولة العالم
 

وتابع رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز، أن هذه البطولة حصد فيها المنتخب مداليتين ذهب وميدالية فضية، لافتًا إلى أن اليوم يذهب المنتخب إلى جورجيا من أجل إقامة معسكر مغلق وبعدها سينطلق المنتخب إلى بطولة العالم في بلجيكا.

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