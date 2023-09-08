بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند.. اليابان تعتزم الهبوط على سطح القمر

أطلقت اليابان، مهمة "مون سنايبر" لاستكشاف القمر، ويسعى من خلالها برنامج طوكيو للفضاء إلى تجاوز سلسلة إخفاقات تعرّض لها في الأشهر الماضية.

وتم عرض إطلاق الصاروخ HII-A من مركز تانيغاشيما الفضائي في جنوب غرب اليابان في فيديو مباشر من قبل وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، المعروفة باسم JAXA، وجاء ذلك وفقًا لتقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وسيضع الصاروخ في مدار حول الأرض قمرًا صناعيًا، والذي سيقيس سرعة ما يحصل بين المجرات.

وتقول وكالة استكشاف الفضاء اليابانية إن هذه المعلومات تساعد في دراسة كيفية تشكل الأجرام السماوية، وتأمل أن تؤدي إلى حل لغز كيفية نشأة الكون.

