عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لمواجهة الصين.. اليابان تعزز تعاونها مع بريطانيا في الأمن الاقتصادي

صدى البلد

قال مواقع “تايمز أوف يابان” اليوم الخميس، إن طوكيو ولندن اتفقتا علي الحفاظ علي شراكتهما الوثيقة في مجال الأمن الاقتصادي وسط مخاوف بشأن تدهور علاقتهما مع الصين.

وخلال اجتماع وزاري لترويج التجارة والاستثمار في لندن، اعتمدت اليابان وبريطانيا بيانان مشتركا يهدف إلى تعزيز سلاسل التوريد للموارد المعدنية الحيوية، بما في ذلك إنتاج أشباه المواصلات، وتعزيز القدرة علي تحمل تكاليف الطاقة.

وبعد الاجتماع، قال وزير الاقتصاد الياباني، ياسوتوشي نيشيمورا، إنه تناول قضية إطلاق اليابان للمياه المعالجة التي تحتوي علي التريتيوم من محطة فوكوشيما النووية. وأكد نيشيمورا، أن بريطانيا أعربت عن دعمها الكامل لإطلاق المياه من محطة شركة طوكيو للطاقة الكهربائية إلي المحيط الهادئ، وهو ما يستند إلي أسس علمية.

اقتصاد اليابان أشباه المواصلات الاقتصاد الياباني الامن الاقتصادى المحيط الهادئ بريطانيا شركة طوكيو للطاقة الكهربائية فوكوشيما محطة فوكوشيما النووية وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا التريتيوم اليابان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مفاجئ بإغلاق عدد من المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد|اعرف السبب

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك بعد قرار الحكومة الأخير

خبر “حلو” والثاني “وِحِش” للأهلي| صدمة "حمراء" قبل السوبر الإفريقي.. وبشرى سارة بشأن المهاجم

أعلى مستوى منذ 4 سنوات.. مصر تضاعف صادرات البصل إلى الاتحاد الأوروبي

أوسوريو يصدم إدارة نادي الزمالك بهذا القرار

لن أترشح في وجوده.. هشام يكن: هذا الشخص الأنسب لإنقاذ الزمالك

تركت بخزينة النادي نصف مليار جنيه|مرتضى منصور يوجّه رسالة لجماهير الزمالك والشعب المصري

محمد صلاح يظهر في إعلان صفقة الاتفاق السعودي وكلوب يصرخ |اعرف القصة

ترشيحاتنا

مفاجأة مثيرة .. حقيقة اتهام خطير لمسئولين بشركة تأمين شهيرة بمصر

رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق "قادرون باختلاف"

إعادة تشكيل .. الكشف عن مفاجأة روسيا لـ حلف الناتو

محيي الدين: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء بمصر نموذج لتوطين العمل المناخي والتنموي

سامسون أكينولا يسجل هدفين.. الزمالك يهزم السكة الحديد بثلاثية وديا

السكان يهربون إلى أسطح المنازل.. ماذا يحدث في اليونان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلمى أبو ضيف تستعرض رشاقتها بإطلالة أنيقة | شاهد

فستان لافت.. مي حلمي تتألق بإطلالة صيفية مبهجة

رئيس الأركان يلتقى نائب وزير الدفاع السيراليونى لبحث التعاون العسكري المشترك

بـ بلوزة سوداء.. مي كساب تستعرض رشاقتها في إطلالة لافتة |شاهد

فيديو

هل خسرت مليون دولار؟.. ماذا قال المحامي عن سرقة حسابات شيرين عبدالوهاب |فيديوجراف

مفاجأة في سعر الذهب والدولار بعد قرار الحكومة الأخير.. فيديو

غوريلا تثير الفزع في حفل زفاف عروسين بقاعة الفرح.. ما القصة؟| فيديوجراف

تفاصيل تعرض الفنانة شيرين عبدالوهاب للسرقة وبلاغها إلى النائب العام |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ