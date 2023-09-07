لمواجهة الصين.. اليابان تعزز تعاونها مع بريطانيا في الأمن الاقتصادي

قال مواقع “تايمز أوف يابان” اليوم الخميس، إن طوكيو ولندن اتفقتا علي الحفاظ علي شراكتهما الوثيقة في مجال الأمن الاقتصادي وسط مخاوف بشأن تدهور علاقتهما مع الصين.

وخلال اجتماع وزاري لترويج التجارة والاستثمار في لندن، اعتمدت اليابان وبريطانيا بيانان مشتركا يهدف إلى تعزيز سلاسل التوريد للموارد المعدنية الحيوية، بما في ذلك إنتاج أشباه المواصلات، وتعزيز القدرة علي تحمل تكاليف الطاقة.

وبعد الاجتماع، قال وزير الاقتصاد الياباني، ياسوتوشي نيشيمورا، إنه تناول قضية إطلاق اليابان للمياه المعالجة التي تحتوي علي التريتيوم من محطة فوكوشيما النووية. وأكد نيشيمورا، أن بريطانيا أعربت عن دعمها الكامل لإطلاق المياه من محطة شركة طوكيو للطاقة الكهربائية إلي المحيط الهادئ، وهو ما يستند إلي أسس علمية.