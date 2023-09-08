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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ذروة الموجة الحارة والعظمى تتجاوز الـ 46..تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة

الأرصاد
الأرصاد

قدّمت الإعلامية فرح سعيد، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، 8 سبتمبر 2023، في القاهرة والمحافظات.

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واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة.
 

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، ويصاحبه ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، إلى جانب نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية وسقوط أمطار قد تكون رعدية أحيانًا.

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:

العظمى الصغرى

القاهرة 38 - 26
الإسكندرية 33 - 27
الإسماعيلية 40 - 27
الغردقة 43 -30
أسوان 46 - 29
سوهاج 43 - 27
المنيا 41 - 24

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