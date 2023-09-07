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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تصدم المواطنين بشأن الطقس الحار.. وطرح مرحلة جديدة من شقق الإسكان لمحدودي الدخل | أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، عددًا من الملفات الهامة والموضوعات المهمة، نرصد أبرز ما جاء فيها في سياق التقرير التالي:

الأرصاد تصدم المواطنين بشأن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس، والموجة شديدة الحرارة التي تضرب البلاد حاليًا، مشيرة إلى أن هذه الموجة بدأت أمس الأربعاء ومستمرة حتى الأسبوع المقبل. 

 

رفعت 135 كيلو.. قصة ملهمة لبطلة مصرية في رفع الأثقال للمكفوفين|فيديو

‏قالت شيماء هاشم لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال للمكفوفين، إنها تمارس اللعبة منذ عامين فقط لكنها كانت تمارس لعبة الجودو قبل ذلك، مؤكدة أنها تحب ممارسة الرياضة بشكل عام.

 

احذروا.. عادة خاطئة نفعلها عند حفظ البيض بالثلاجة

عرضت فضائية " العربية " تقريرًا عن مجموعة من العادات الخاطئة التي يقوم بها الفرد عند حفظ البيض في الثلاجة.

 

أزمة جديدة تتعرض لها شيرين عبد الوهاب.. تعرف على السبب

كشفت الإعلامية نهاد سمير، خلال فقرتها الفنية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تفاصيل أزمة جديدة للفنانة شيرين عبد الوهاب والسبب فى سرقة صفحاتها على السوشيال ميديا.

 

بمقدم 22 ألف جنيه.. طرح مرحلة جديدة من شقق الإسكان المخصصة لمحدودي الدخل

كشفت الإعلامية نهاد سمير، تفاصيل عن طرح مرحلة جديدة من شقق الإسكان المخصصة لمحدودي الدخل ضمن مبادرة "سكن كل المصريين"، قائلة إن تلك الوحدات السكنية المقرر طرحها ستكون بمساحة 90 مترا مربعا، مشيرة إلى أنها ستكون متاحة لجميع الفئات.

 

أسعار الذهب اليوم الخميس 7 سبتمبر

قدمت الإعلامية فرح سعيد، تقريراً عن أسعار الذهب اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023، وذلك خلال برنامج “صباح البلد”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

 

خطر قادم.. رسالة تحذيرية من الصحة العالمية بشأن كورونا| فيديو

عرضت فضائية "العربية"، تقريرا عن تزايد قلق منظمة الصحة العالمية من ارتفاع إصابات ووفيات فيروس كورونا في أوروبا وآسيا والأمريكتين .

 

ناقد رياضي يكشف سبب استبعاد محمد صلاح من مباراة مصر وإثيوبيا

‏قال الناقد الرياضي عادل عطية، أن استبعاد محمد صلاح مباراة منتخب مصر ومنتخب إثيوبيا قد يكون بنسبة كبيرة لإراحته خاصة وأن المباراة مجرد تحصيل حاصل، وسيكون هناك فرصة لإشراك لاعبين آخرين مثل مصطفى فتحي أو أحمد السيد زيزو.

 

الأرصاد الطقس الذهب اخبار التوك شو الأسكان

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