خطر قادم.. رسالة تحذيرية من الصحة العالمية بشأن كورونا| فيديو

عرضت فضائية "العربية"، تقريرا عن تزايد قلق منظمة الصحة العالمية من ارتفاع إصابات ووفيات فيروس كورونا في أوروبا وآسيا والأمريكتين .

وأوضح التقرير أن منظمة الصحة العالمية أعلنت في مايو الماضي إنهاء حالة الطواري الخاصة بفيروس كورونا في مايو 2023.

وتابع التقرير أن الصحة العالمية أطلقت عدة رسائل تحذيرية للعالم مؤخرا قد تدفعنا للعودة إلى الكمامات واللقاحات بسبب تزايد وتيرة الإصابة بالفيروس .

وأكمل التقرير أن مسؤولة بالصحة العالمية أكدت أن كورونا يصيب الملايين وهناك مئات الآلاف من الأشخاص في المستشفى بسبب كورونا .

ولفت التقرير إلى أن منظمة الصحة العالمية شددت على أهمية لقاحات كورونا خاصة للفئات الأكثر عرضة للإصابة .