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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد عزل زوجته بالمنزل.. حقيقة إصابة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا

صدى البلد

قال البيت الأبيض ،اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن خضع اليوم لفحص كورونا وجاءت النتيجة سلبية.

جاء ذلك بعد أن أعلن البيت الأبيض عن إصابة السيدة الأولى جيل بايدن بفيروس كورونا، مع أعراض خفيفة، بينما جاءت نتيجة اختبار الرئيس جو بايدن للفيروس سلبية.

وكانت آخر مرة أصيبت فيها زوجة بايدن البالغة من العمر 72 عاما بـ"كوفيد 19" في أغسطس من العام الماضي، في حين كان آخر اختبار إيجابي للرئيس البالغ من العمر 80 عاما في يوليو 2022.

وقالت إليزابيث ألكسندر مديرة اتصالات السيدة الأولى في بيان: "هذا المساء، ثبتت إصابة السيدة الأولى بـ(كوفيد 19). ستبقى في المنزل".

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بعد عزل زوجته بالمنزل.. حقيقة إصابة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا

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