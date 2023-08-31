إعلان مقلق من منظمة الصحة العالمية بشأن تفشي فيروس كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إنه في الفترة من 24 يوليو إلى 20 أغسطس 2023، تم تسجيل ما يقرب من 1.5 مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، بزيادة قدرها 63% عن الـ 28 يومًا السابقة.

وقالت الصحة العالمية في تقرير لها: "على مدى فترة الـ 28 يومًا الماضية، من 24 يوليو إلى 20 أغسطس 2023، تم تسجيل ما يقرب من 1.5 مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم وأكثر من ألفي حالة وفاة، بزيادة قدرها 63% وانخفاض قدره 48%، على التوالي، مقارنة بالأيام الـ 28 السابقة”.

وتقدر منظمة الصحة العالمية أن الحالات المبلغ عنها حاليًا لا تعكس بدقة مستوى الإصابة بسبب انخفاض الاختبارات والإبلاغ في جميع أنحاء العالم.

وأضافت: "خلال فترة الـ 28 يومًا هذه، 103 من أصل 234 من البلدان عن حالة واحدة على الأقل لمنظمة الصحة العالمية، وهي نسبة تتراجع منذ منتصف عام 2022”.

واعتبارًا من 30 أغسطس 2023، كان هناك أكثر من 769 مليون حالة مؤكدة وأكثر من 6.9 مليون حالة وفاة في جميع أنحاء العالم.