عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان مقلق من منظمة الصحة العالمية بشأن تفشي فيروس كورونا

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إنه في الفترة من 24 يوليو إلى 20 أغسطس 2023، تم تسجيل ما يقرب من 1.5 مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، بزيادة قدرها 63% عن الـ 28 يومًا السابقة.

وقالت الصحة العالمية في تقرير لها: "على مدى فترة الـ 28 يومًا الماضية، من 24 يوليو إلى 20 أغسطس 2023، تم تسجيل ما يقرب من 1.5 مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم وأكثر من ألفي حالة وفاة، بزيادة قدرها 63% وانخفاض قدره 48%، على التوالي، مقارنة بالأيام الـ 28 السابقة”.

وتقدر منظمة الصحة العالمية أن الحالات المبلغ عنها حاليًا لا تعكس بدقة مستوى الإصابة بسبب انخفاض الاختبارات والإبلاغ في جميع أنحاء العالم.

وأضافت: "خلال فترة الـ 28 يومًا هذه، 103 من أصل 234 من البلدان عن حالة واحدة على الأقل لمنظمة الصحة العالمية، وهي نسبة تتراجع منذ منتصف عام 2022”.

متحور ينتشر في العالم.. هل تغيرت مناعة البشر بسبب كورونا؟

أصل فيروس كورونا.. مرشح رئاسي أمريكي يفضح أكاذيب وتضليل البيت الأبيض

واعتبارًا من 30 أغسطس 2023، كان هناك أكثر من 769 مليون حالة مؤكدة وأكثر من 6.9 مليون حالة وفاة في جميع أنحاء العالم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تامر أمين: رسميا محمد صلاح فى اتحاد جدة والإعلان يوم السبت.. فيديو

أشعلوا النار بمدخل مول بأكتوبر.. الداخلية تضبط أصحاب الفيديو المنتشر على فيسبوك

تطور جديد.. محامي كهربا يصدم نادي الزمالك في أزمة غرامة الفيفا

وفاة شقيق الفنان عمرو عبد الجليل

تامر أمين: محمد صلاح وراموس في اتحاد جدة رسميا.. فيديو

بقيت بشحت .. نداء عاجل من برنسة عبد الغني لـ محمد رمضان

موعد بدء الدراسة 2024 للمدارس الحكومية| التعليم : بعد شهر ومفيش تأجيل

منتخب مصر في ورطة| رابطة الأندية تدعم الأهلي.. واتحاد الكرة يرفض الوصاية

موضوعات متعلقة

تعبئة الجيش الأوكراني.. تحذير أمريكي بعد قرار يائس من زيلينسكي

روسيا: أوكرانيا كان لها ماض أسطوري وحاضر حزين وليس لها مستقبل

إيكواس تقترح فترة انتقالية في النيجر لمدة 9 أشهر

بعد تفجير "نورد ستريم"..دولة أوروبية تصدر تحذيرا بشأن خط أنابيب الغاز

استفادة من روسيا.. الكشف عن خطة أمريكا في أوكرانيا

روسيا: مجموعة بريكس رسخت نفسها على المسرح العالمي كهيكل كبير ومستقل وموثوق

الكشف عن موعد تنصيب أوليجوي نجويما رئيسا للجابون

بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن استئناف صفقة الحبوب

ترشيحاتنا

بلاغ للنائب العام ضد قارئ القرآن على ألحان العود

أمريكا تفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

رائحة الخلود.. علماء يعيدون صنع بلسم استخدم في تحنيط مرضعة فرعون

حادث مروع.. السبب الحقيقي لطلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة التعدي على الأراضي المملوكة للسكة الحديد

فيديو على تيك توك.. حقيقة احتجاز 3 أشخاص لآخر داخل منزله بأوسيم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البنك المركزي يطلق عملة مصرية رقمية جديدة| ما السبب وما قصتها؟

أرخص عشاء ..طريقة عمل طاسة البيض التركي

بربع مليون جنيه.. فستان درة حديث السوشيال ميديا

عادات يومية تصيبك بأمراض القلب وتسبب الموت المبكر

فيديو

3 أسابيع ونودع الصيف.. موجات جديدة تضرب البلاد ومنخفض جوي

5766 فرصة عمل في 12 محافظة ووظائف جديدة ببنك مصر.. قدم الآن

بعد استيلاء العسكريين على السلطة .. أين رئيس الجابون «علي بونجو»؟ |«فيديوجراف»

مقطع فيديو جرّبه الآن.. علاج النسيان في أقل من 10 دقائق بسهولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ