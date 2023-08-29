أصل فيروس كورونا.. مرشح رئاسي أمريكي يفضح أكاذيب وتضليل البيت الأبيض

قال المرشح الرئاسي الأمريكي، فيفيك راماسوامي، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الأمريكية مضللة بشأن ما يحدث في أوكرانيا.

وكتب راماسوامي، عبر منصة "إكس": "أضف إلى هذه القائمة أصل فيروس كورونا، والادعاءات الاحتيالية حول علاقات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بروسيا والكمبيوتر المحمول الخاص بهانتر بايدن".

وأرفق راماسوامي، المنشور بميم يشير إلي أنه من المضحك أن نصدق ادعاءات الحكومة الأمريكية بشأن أوكرانيا، مدركين أن واشنطن كانت مخادعة بشأن أفعالها في الشرق الأوسط وآسيا وأمريكا اللاتينية.

وأمس، وعد راماسوامي، برفع العقوبات عن روسيا ومنع ترشيح أوكرانيا لعضوية حلف شمال الأطلسي مقابل انسحاب روسيا من التحالف العسكري مع الصين، حال انتخابه لمنصب رئيس الولايات المتحدة في عام 2024.

كتب راماسوامي، في مقال لصحيفة “أميركان كونسرفاتيف”: “سأقبل السيطرة الروسية على الأراضي المحتلة وأتعهد بعرقلة ترشيح أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي مقابل انسحاب روسيا من التحالف العسكري مع الصين. سأضع حدا للعقوبات وأعيد روسيا إلى السوق العالمية".

وأضاف: “تتطلب الصفقة الجيدة أن تستفيد جميع الأطراف من ذلك… كلما استمر الصراع في أوكرانيا، أصبح "الفائز الوحيد" أكثر وضوحا، وهو جمهورية الصين الشعبية”.