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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تعلن موعد بدء المفاوضات بشأن عضويتها في الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا

قال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا ترغب في بدء المفاوضات بشأن عضويتها في الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام الحالي.

وقال كوليبا، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الفرنسية، كاثرين كولونا في باريس: “ناقشنا المسار الذي يجب أن يسلكه الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا بحلول نهاية هذا العام من أجل فتح المفاوضات بشأن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف وزير الخارجية الأوكراني: “شكرت فرنسا على حقيقة أن الرئيس ماكرون كان من أوائل القادة الذين بدأوا جديا في الترويج لمسألة منح أوكرانيا وضع مرشح للعضوية".

وشدد كوليبا، على أن أوكرانيا نفذت بالفعل عددًا من الإصلاحات التي كان مطلوبًا منها تنفيذها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي”، موضحا أن “الاتحاد الأوروبي اتخذ أيضا خطوات معينة”.

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وقال وزير الخارجية الأوكراني، إنه “ناقش في باريس قضايا انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي”.

أوكرانيا الاتحاد الأوروبي

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