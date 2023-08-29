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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفوق جوي كامل.. روسيا توجه ضربة مدمرة لـ أوكرانيا

الجيش الروسي
الجيش الروسي

قالت قناة “فيلت” الألمانية، إن التفوق الجوي الكامل لـ الجيش الروسي كان أحد الأسباب الرئيسية لتوقف الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأوضحت القناة الألمانية، أن "الروس لديهم تفوق جوي، ولديهم المزيد من الطائرات بدون طيار… أوكرانيا تتكبد خسائر فادحة. ولهذا السبب، سيتعين عليهم القيام بتعبئة جديدة".

وشددت على أنه لا ينبغي المبالغة في تقدير أهمية تسليم طائرات إف-16 إلى أوكرانيا، لأن القوات المسلحة الأوكرانية لن تكون قادرة على استخدامها في المستقبل القريب.

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واعترفت قائلة: "على الرغم من أن وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، أعلن أنه يمكن استخدام هذه المقاتلات في وقت مبكر من بداية العام المقبل، إلا أنني أشك في ذلك… سيستغرق الأمر سنوات".

الجيش الروسى أوكرانيا القوات المسلحة الأوكرانية

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