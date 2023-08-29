روسيا تكشف عن دور الفاتيكان في إنهاء حرب أوكرانيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، إن الاتصالات بين روسيا والفاتيكان لحل الصراع الأوكراني مستمرة.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا”، قالت زاخاروفا: "الحوار مستمر… موسكو تقدر بشدة الموقف المتوازن للفاتيكان بشأن الصراع في أوكرانيا”.

وأضافت أن الجانب الروسي يقدر جهود البابا فرنسيس الرامية إلى إيجاد حل سلمي للأزمة الأوكرانية.

وفي وقت سابق، حث بابا الفاتيكان فرنسيس الثاني الشباب الروس على أن يكونوا "زارعي بذور المصالحة" وصناع سلام وسط الحرب الروسية الأوكرانية.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، قال فرنسيس الثاني في خطاب افتراضي أمام حشد من 400 شخص في سان بطرسبرج اجتمعوا في يوم الشباب الكاثوليكي السنوي “أتمنى لكم، أيها الشباب الروسي، أن تكونوا صناع السلام وسط العديد من الصراعات ووسط العديد من الاستقطابات التي تأتي من جميع الجهات وتبتلي عالمنا”.

وأضاف “أدعوكم إلى أن تكونوا زارعي بذور المصالحة، بذورًا صغيرة لن تنبت في الأرض المتجمدة في شتاء الحرب هذا، بل ستزدهر في ربيع المستقبل”.