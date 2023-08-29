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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إزالة العوائق.. روسيا تعلن 4 شروط للعودة إلى صفقة الحبوب |تفاصيل

صفة الحبوب
صفة الحبوب

صرح مصدر دبلوماسي روسي، اليوم الثلاثاء، بأنه لا يمكن مناقشة مسألة تجديد صفقة حبوب البحر الأسود إلا وفقًا للشروط التي حددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق.

وقال المصدر الدبلوماسي الروسي: "يمكن مناقشة قضية صفقة الحبوب فقط بناء على الشروط التي حددها الرئيس الروسي".

وفي وقت سابق، قال بوتين إن روسيا ستفكر في إحياء مبادرة حبوب البحر الأسود بمجرد الوفاء بجميع الالتزامات تجاه موسكو.

ومع ذلك، ذكر الرئيس الروسي أنه لم يتم تطبيق أي من البنود المتعلقة بـ روسيا في اتفاقيات اسطنبول الأولية في يوليو 2022، والتي دعت إلى إنشاء ممرات آمنة لصادرات الحبوب الأوكرانية، وكذلك رفع حواجز العقوبات أمام الصادرات الزراعية الروسية.

وبعد عدة تمديدات، انتهت اتفاقية الحبوب الخاصة بمبادرة البحر الأسود في 17 يوليو الماضي، عندما أخطرت روسيا تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة باعتراضاتها على تمديدها أكثر. 

وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين، إن شروط روسيا تظل كما هي إعادة ربط البنك الزراعي الروسي بـ نظام سويفت، واستئناف تسليم قطع الغيار، والحفاظ على لوجستيات النقل والتأمين واستعادة وصول الشركات الروسية إلى أصولها الأجنبية، وبعد ذلك فقط سيتم إعادة فتحها، ومن الممكن النظر في إحياء مبادرة البحر الأسود بما يتوافق مع أهدافها الإنسانية المعلنة.

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