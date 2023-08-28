عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير فى الشأن الروسى: تركيا تريد العودة للمشهد العالمي عبر أزمة الحبوب

تركيا
تركيا

قال نبيل رشوان، الخبير في الشأن الروسي، إن إغلاق الممر الأمني لتصدير الحبوب من قبل القوات الروسية جعل الدول الأوروبية تدرس الآن كيفية الخروج من هذا المأزق.

خبير في الشأن الروسي: تركيا تريد العودة للمشهد العالمي من جديد 

وأكد نبيل رشوان، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،  أن الحل السلمي لهذه المشكلة كان التصدير من خلال البحر الأسود، لذا أوكرانيا وجدت سبيل للاتفاق مع الدول الأوروبية على أساليب التصدير من خلال هذا الموقع الجديد.

وأوضح أن تركيا تريد العودة إلى المشهد العالمي مرة أخرى، وهناك أحاديث تشير إلى زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى روسيا الأشهر المقبلة، ومن الممكن أن تحدث هذه الزيارة نقلة نوعية في هذا الملف، خاصة أن أوكرانيا تهدد كل السفن البحرية الروسية المارة بالبحر الأسود.

وأضاف أن روسيا لم تستخدم الحبوب الغذائية كسلاح، حيث إن روسيا ذاتها تجد أزمة كبيرة في عملية التصدير للخارج نتيجة التعنت الأوكراني، كما أن روسيا مقيدة بالعقوبات الاقتصادية الأوروبية، وتهدف روسيا إلى تقليل حدة العقوبات.

وتابع أن حركة التصدير عند طرفي الحرب بها الكثير من العراقيل، وهناك تريد تركيا وإيران وغيرهما من الدول الظهور على الساحة الدولية من خلال التدخل في هذا الملف.
 

تركيا رجب طيب أردوغان الرئيس التركي أوكرانيا تصدير الحبوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"قلم الشيبي" يصل النيابة| تطورات خطيرة في أزمة حسين الشحات.. وخبير ماسبيرو يحسم الجدل

مطربة لبنانية تغضب الجمهور المصري في حفلها بالساحل الشمالي

أول رد من عماد البناني على رفض بعض جماهير الزمالك لتوليه الإدارة.. فيديو

يخفف من أزمة الدولار.. قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري

خالد الغندور يعلن عن صفقة جديدة للأهلي

أفضل وقت للشراء.. تراجع جديد في سعر جرام الذهب عيار 21

بصور جديدة ..محمد صلاح يحسم جدل رحيله عن ليفربول

بأرخص الأسعار.. كبرى الشركات تشارك في معرض أهلا مدارس لتوفير المستلزمات| تفاصيل

ترشيحاتنا

عماد البناني يكشف حقيقة موافقة الزمالك على تقسيط غرامة كهربا

نائب سفير مصر في النمسا يكشف مفاجأة بشأن مباريات الأهلي الودية

إثيوبيا تصدر بيانا حول سد النهضة.. بعد انتهاء مفاوضات القاهرة

أفخم 5 سيارات دفع رباعي في مصر .. صور

عاجل | أيمن يونس يدرس الترشح على رئاسة نادي الزمالك

نادر نور الدين: هناك دعم سياسي لمفاوضات سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تضارب الأقاويل.. محمد صلاح يرد على أنباء تعاقده مع اتحاد جدة

أكلة غير متوقعة تحميك من مشاكل القولون

أصوات مرعبة..فيديو أجنبي يثير جدلا لكائنات غريبة تحوم حول سفينة

حقيقة تواجد محمد صلاح في دبي للكشف الطبي| التفاصيل الكاملة

فيديو

قصة المسلم الصغير والمعلمة التي هزت الهند/ فيديو جراف

أنهت حياته بالفياجرا.. اعترافات مثيرة لـ زوجة وصديقها في جريمة عجوز روض الفرج

انهيار عقار في الإسماعيلية .. محاولات انتشال ضحايا من تحت الانقاض

٪15 مرة واحدة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ