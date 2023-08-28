لإمداداتها العسكرية.. تقرير مخابرات يكشف دور تركيا وإيران في تهرب روسيا من العقوبات

تتكيف روسيا مع العقوبات الغربية المفروضة على سلسلة إمداداتها العسكرية من خلال التحول إلى عالم آخر من شركات الشحن والخدمات اللوجستية لجلب المزيد من الطائرات المسلحة بدون طيار من إيران التي تلعب الآن دورًا محوريًا في حربها في أوكرانيا، وفقًا لتقييم من تمت مراجعته بواسطة صحيفة وول ستريت جورنال.

قامت خمس سفن ترفع العلم الروسيبـ 73 رحلة عبر بحر قزوين إلى موانئ في إيران خلال العام الماضي، وفقًا لوثيقة من الحكومة الأوكرانية، التي تستند إلى الاستخبارات وغيرها من المصادر.

لم تفرض الولايات المتحدة عقوبات على أي من السفن. وفرضت واشنطن عقوبات على عشرات السفن التجارية وشركات الشحن، بعضها له تاريخ من العلاقات مع الحكومة الروسية، لحملها أسلحة وإمدادات عسكرية أخرى لروسيا.

ويقول الخبراء، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، إن وثيقة الحكومة الأوكرانية تشير إلى أن روسيا تتكيف مع العقوبات من خلال اللجوء إلى الشركات والسفن التي لها روابط علنية أقل مع الدولة الروسية والتي لم تستهدفها واشنطن بعد. وتستخدم موسكو أيضًا شركات شحن تركية ويونانية وهندية غامضة للحفاظ على تدفق صادراتها النفطية.

قال إريك وودز، الخبير المقيم في واشنطن في شؤون تهريب الأسلحة الروسية في معهد ميدلبري للدراسات الدولية: "إن التكتيكات تتغير دائمًا، لأنها لعبة القط والفأر".

وبدأت روسيا إطلاق طائرات بدون طيار من طراز "شاهد" إيرانية الصنع على أوكرانيا في أغسطس من العام الماضي، وغالباً ما كانت تضرب البنية التحتية المدنية خلف الخطوط الأمامية للحرب. لقد تم استهدافهم بالبنية التحتية للمياه والكهرباء والتدفئة في محاولة لإرهاق السكان المدنيين في أوكرانيا نفسياً.

أكد البيت الأبيض علناً استخدام طريق بحر قزوين لنقل الطائرات بدون طيار في يونيو. وكشفت الولايات المتحدة أيضًا عن معلومات استخباراتية تؤكد أن موسكو تقوم ببناء مصنع لإنتاج الطائرات بدون طيار داخل روسيا، حيث خلص بعض محللي الأسلحة المستقلين إلى أن المصنع يعمل بالفعل جزئيًا على الأقل.

والسفن التي حددتها أوكرانيا مملوكة لسلسلة من شركات الشحن الصغيرة غير البارزة المتمركزة في جنوب روسيا، بما في ذلك ثلاث في أستراخان، بالقرب من مصب نهر الفولغا على بحر قزوين.

وتظهر السجلات أن نشاط الشحن مستمر. غادرت سفينة الشحن بيجي أستراخان في 17 أغسطس ووصلت إلى ميناء أمير آباد الإيراني في 23 أغسطس، وفقًا لبيانات الشحن المتاحة للجمهور والتي استعرضتها الصحيفة. وحددت الحكومة الأمريكية مدينة أمير آباد كنقطة انطلاق لشحن الطائرات بدون طيار. وصلت سفينة شحن أومسكي 103 أيضًا إلى أمير آباد في 23 أغسطس، وهي واحدة من ثلاث رحلات قامت بها إلى إيران منذ 1 يوليو، وفقًا لبيانات الشحن.

يظهر الاعتماد المتزايد على طريق بحر قزوين أيضًا التحدي الذي تواجهه واشنطن في الوقت الذي تحاول فيه القضاء على مصادر روسيا الرئيسية للأسلحة والإمدادات العسكرية الأخرى.

ومع ذلك، قد تكون هناك بعض الطرق التي يمكن للولايات المتحدة من خلالها ممارسة الضغط على سلسلة التوريد السرية الروسية، حتى في بحر قزوين، كما يقول الخبراء، مثل قطع وصولهم إلى سوق التأمين الدولي لمنعهم من استلام شحنات من دول أخرى.

تبحر السفن الروسية في أسطول بحر قزوين أيضًا إلى البحر الأسود وما وراءه باستخدام شبكة الأنهار والقنوات الداخلية الواسعة في روسيا. وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق أن سفينتين على الأقل أبحرتا عبر بحر قزوين، وكلاهما خضعتا للعقوبات لدورهما في نقل البضائع للجيش الروسي، توقفتا في تركيا خلال العام الماضي.

تضغط العقوبات الأمريكية على إمدادات روسيا من الأسلحة بطرق أخرى، مما يجبر موسكو على اللجوء إلى عالم غامض من تجار الأسلحة والشبكات الإجرامية للحصول على الأسلحة والمواد التي تحتاجها لجيشها.

وفي الأشهر الأخيرة، اضطرت شبكات المشتريات العسكرية الروسية إلى إعادة توجيه شحنات الإلكترونيات إلى ثلاث أو أربع دول قبل وصولها إلى روسيا، ردًا على الجهود الأمريكية للحد من عمليات التسليم عبر تركيا ودول أخرى، كما يقول المسؤولون الأمريكيون.

وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى في واشنطن: "إن الكفاءة والقدرة على التنبؤ أمران مهمان حقاً بالنسبة للإنتاج الدفاعي". "ما تفعله روسيا هو إدارة سلسلة توريد غامضة ومرتجلة".

وتدعو وثيقة الحكومة الأوكرانية، التي يقول المسؤولون إنها أُرسلت إلى جميع أعضاء مجموعة الاقتصادات السبع الكبرى، إلى فرض ضوابط أكثر صرامة على الصادرات من الأجهزة الإلكترونية المتاحة تجاريًا الموجودة في الطائرات بدون طيار.

وتضمنت طائرات شاهد بدون طيار التي تم العثور عليها في أوكرانيا أكثر من 50 مكونًا بما في ذلك المعالجات الدقيقة ووحدات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) التي يتم إنتاجها في الولايات المتحدة والدول الحليفة، وفقًا لفحص أجرته المخابرات الأوكرانية ورد في الوثيقة.

يتوقع المسؤولون الأوكرانيون الآن أن تلعب الطائرات بدون طيار دورًا متزايد الأهمية في الهجوم الروسي على أوكرانيا. تشير الوثيقة إلى أن روسيا تستخدم أعدادًا أكبر من الأسلحة في هجمات فردية في محاولة للتغلب على الدفاعات الجوية الأوكرانية.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في أوائل أغسطس إن روسيا أطلقت 1961 طائرة بدون طيار من طراز شاهد ضد أوكرانيا في المجمل، وتم إسقاط "عدد كبير" منها.