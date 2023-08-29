هل تعود اتفاقية الحبوب؟.. اجتماع مهم بين وزير الخارجية الروسي ونظيره التركي

صرح مصدر دبلوماسي، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن يجري وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان محادثات في موسكو في 31 أغسطس الجاري.

وقال المصدر الدبلوماسي وفقا لوكالة تاس الروسية: "ستجرى المحادثات في موسكو في 31 أغسطس".

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن المحادثات بين وزيري الخارجية الروسية والتركي ستعقد في موسكو في المستقبل القريب.

وفي 25 أغسطس، أفيد أن فيدان قام بأول زيارة له كوزير للخارجية التركية إلى أوكرانيا.

وعلى جانب آخر، صرح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بأن بلاده تتفاوض مع روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة؛ لاستئناف صفقة حبوب البحر عبر البحر الأسود.

وأفادت وكالة "الأناضول"، نقلا عن وزير الخارجية، بأن: "استئناف العمل بهذه المبادرة يُعد أولوية بالنسبة لتركيا، ورئيسنا يعمل بشكل منتظم للغاية بشأن هذه القضية مع الأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا".

وأشار “فيدان”، إلى أن "أنقرة تأمل الوصول لنتيجة إيجابية من المفاوضات بشأن استئناف صفقة الحبوب".