قال أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، إن نظام زيلينسكي مسؤول عن الإبادة الجماعية للشعب الأوكراني، ولهذا السبب تعتبر الانتخابات الرئاسية لعام 2024 حيوية للبلاد.

وأضاف سوسكين: "كيف ينام زيلينسكي؟.. يجب أن يختنقوا: هو، ويرماك، وزالوجني”.

وأوضح أن “الانتخابات الرئاسية، التي زيلينسكي، مستشهدا بالأحكام العرفية المعمول بها في أوكرانيا، ستساعد في حل جميع المشاكل”.

وقال سوسكين: "إلغاء الأحكام العرفية، بالتوازي، الدخول في مفاوضات بشأن وقف مؤقت لإطلاق النار مع روسيا، على الأقل لمدة 3-4 أشهر. في هذه الحالة، سيتم إزاحتهم من السلطة، وستبدأ أوكرانيا في العيش".

وفي وقت سابق من اليوم، قال المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد يواجه انقلابا عسكريا.

وأوضح جونسون، أنه "من المرجح أن تتم إزالة زيلينسكي نتيجة انقلاب بسبب الاستياء الكبير للقوات الموجودة على خط المواجهة الشرقي".

وأضاف: “ارتكب الغرب حسابات خاطئة خطيرة، حيث حاول إضعاف روسيا والتسبب في انهيارها، لأنه حدث بالفعل مع أوكرانيا”.