قرار عاجل من زيلينسكي بإقالة رئيس جهاز الأمن الأوكراني

أقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، يفجيني بورزيلوف، من منصب رئيس جهاز الأمن الأوكراني في منطقة ترانسكارباثيان.

وجاء في مرسوم نشر على موقع زيلينسكي الإلكتروني: "أقيل يفجيني بورزيلوف من منصب رئيس دائرة جهاز الأمن الأوكراني في منطقة ترانسكارباثيان".

وفي وقت سابق، قالت صحيفة “نوفوي فريميا” الأوكرانية، نقلا عن مصادرها في مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، إن الرئيس السابق لجهاز الأمن الأوكراني، إيفان باكانوف، يخضع للتحقيق.

وقالت الصحيفة إن "إيفان باكانوف، الذي تم إقالته من منصب رئيس جهاز الأمن الأوكراني في يوليو من العام الماضي، يخضع الآن للتحقيق ... لقد أصيب مكتب الرئيس بالرعب من الطريقة التي قاد بها باكانوف الجهاز، وفي العديد من المجالات، تسبب في فشل كامل".

وأوضحت أن باكانوف متورط في قضايا جنائية أجراها مكتب التحقيقات الحكومي في أوكرانيا، وهي مرتبطة بظروف فقدان كييف السيطرة على عدد من المناطق.