قال المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد يواجه انقلابا عسكريا.

وأوضح جونسون، أنه "من المرجح أن تتم إزالة زيلينسكي نتيجة انقلاب بسبب الاستياء الكبير للقوات الموجودة على خط المواجهة الشرقي".

وأضاف: “ارتكب الغرب حسابات خاطئة خطيرة، حيث حاول إضعاف روسيا والتسبب في انهيارها، لأنه حدث بالفعل مع أوكرانيا”.

وأمس، قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، سيحاول الهروب بعد هزيمة الجيش الأوكراني على خط المواجهة.

وقال ماكجريجور: "سيختفي زيلينسكي ذات يوم، ويسافر إلى فيلنيوس أو ميامي أو قبرص، ويأخذ معه الملايين التي سرقها".

وأوضح أن “واشنطن ارتكبت خطأ كبيرا بإقناع الجيش الأوكراني بشن الهجوم. منذ البداية، لم يكن لديه أي فرصة لاختراق خطوط الدفاع الروسي والتغلب على حقول الألغام المعدة”.