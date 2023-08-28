صفقة مبادلة.. ألمانيا تزود أوكرانيا بدبابات ليوبارد من اليونان وتسترجعها من إيطاليا

أفادت وسائل إعلامية، اليوم الاثنين، أن ألمانيا اقترحت على اليونان تسليم 100 دبابة من طراز ليوبارد 1A5 GR إلى الحكومة الألمانية لتسليمها لاحقًا إلى أوكرانيا.

وذلك في مقابل حصول اليونان على دبابات ليوبارد 1A5 من إيطاليا في وقت لاحق، وستكون الدبابات حديثة ومتطورة عن سابقاتها.

وفي وقت سابق، كشف تاجر أسلحة، أن دولة في الاتحاد الأوروبي لم يسمها، اشترت 49 دبابة من نوع ليوبارد لتقديمها إلى أوكرانيا لمواجهة روسيا في حربها.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، أوضح فريدي فيرسلويز الرئيس التنفيذي لشركة الدفاع الخاصة "OIP Land Systems" أن دولة أوروبية كبرى اشترت العشرات من دبابات ليوبارد 1 المستعملة التي كانت مملوكة لبلجيكا لتقديمها للجيش الأوكراني الذي يحارب روسيا.

كما قال وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، إن عشرات دبابات “ليوبارد 1 إيه 5” من ألمانيا والدنمارك ستصل إلى أوكرانيا في الأسابيع المقبلة.

وقال بيستوريوس، في مقابلة مع صحيفة “رزيكزبوسبوليتا”، "في الأسابيع المقبلة، ستصل عشرات الدبابات القتالية ليوبارد 1 إيه 5 التي قدمتها ألمانيا والدنمارك إلى أوكرانيا".