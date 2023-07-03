دمرنا دبابات ليوبارد الألمانية.. شويجو يكشف فشل أوكرانيا في هجومها المضاد

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية لم تحقق أي هدف من أهداف هجومها المضاد على أي محور من المحاور.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال شويجو في مؤتمر عبر تقنية الفيديو مع قيادة القوات المسلحة الروسية: "بشكل عام، لم تحقق أوكرانيا أهدافها في أي من الاتجاهات. وهذا يشهد على مهارة مقاتلينا والتوقعات المبالغ فيها بوضوح من الأسلحة الغربية المتبجحة"

وأوضح: "فقط في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابورويجيا ودونيتسك، حيث تشن التشكيلات الأوكرانية هجمات فاشلة، دمرت مجموعات من القوات المسلحة الروسية 15 طائرة، و3 مروحيات، و 920 عربة مدرعة، بما في ذلك 16 دبابة من طراز ليوبارد".

ولفت إلى أن عدد الدبابات "ليوبارد" المدمرة تقريبًا يتوافق تمامًا مع عدد هذه الدبابات التي سلمتها بولندا والبرتغال إلى أوكرانيا.

وأضاف الوزير "في المجموع، فقدت القوات الأوكرانية منذ 4 يونيو حوالي 2.5 ألف وحدة من الأسلحة المختلفة في جميع الاتجاهات".