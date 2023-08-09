من أجل أوكرانيا.. دولة أوروبية تشتري 49 دبابة ليوبارد مستعملة

كشف تاجر أسلحة، أن دولة في الاتحاد الأوروبي لم يسمها، اشترت 49 دبابة من نوع ليوبارد لتقديمها إلى أوكرانيا لمواجهة روسيا في حربها.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، أوضح فريدي فيرسلويز الرئيس التنفيذي لشركة الدفاع الخاصة "OIP Land Systems" أن دولة أوروبية كبرى اشترت العشرات من دبابات ليوبارد 1 المستعملة التي كانت مملوكة لبلجيكا لتقديمها للجيش الأوكراني الذي يحارب روسيا.

ولم يكشف فيرسلويز عن اسم الدولة الأوروبية بسبب شرط السرية، مؤكدًا أنه لا يمكنه أيضًا الكشف عن السعر.

وأضاف فيرسلويس أن الأمر قد يستغرق 6 أشهر قبل أن تكون هذه الدبابات في ساحة المعركة بأوكرانيا.