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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فضيحة مدوية.. تفاصيل أزمة كبيرة بين ألمانيا وبولندا بسبب دبابات ليوبارد

المانيا وبولندا
المانيا وبولندا

أفادت مجلة “دير شبيجل” الألمانية، اليوم الأحد، باندلاع أزمة بين ألمانيا وبولندا بسبب مشاكل في صيانة دبابات ليوبارد المنقولة إلى أوكرانيا في بولندا.

وقالت المجلة: “لم يتم بعد إبرام العقد بين الدفاع البولندي بولسكا جروبا زبروجينيوا ”بي جي زد" والشركات الألمانية كراوس مافي ويجمان وراينميتال. في الوقت نفسه، تم بالفعل تسليم العديد من الدبابات إلى بولندا لإصلاحها”.

وأشارت إلي أنه “يعتقد بناة الدبابات الألمانية أنه من غير المرجح أن يتفقوا مع بولندا”.

وأضافت: "منذ عدة أشهر، تشن الحكومة البولندية حملة حقيقية ضد برلين. يكاد لا يفوت أي فرصة للتحدث ضد الحكومة الألمانية. حتى قبل تسليم الدبابات القتالية، اتهمت وارسو برلين علنا بتأخير خاص في توريد الدبابات. لذلك، يبدو من الواضح أن النزاعات حول عقدة الخزان هي أيضا دوافع سياسية”.

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وأوضحت مجلة “دير شبيجل” الألمانية، أن السبب الرئيسي للاختلاف هو تكلفة الصيانة.

المانيا بولندا دبابات ليوبارد أوكرانيا

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