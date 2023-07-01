بعد 4 أيام من أعمال الشغب .. ماكرون يؤجل زيارته إلى المانيا

أرجأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة دولة إلى ألمانيا كان من المقرر أن تبدأ يوم الأحد بعد أربعة أيام من أعمال الشغب في جميع أنحاء البلاد منذ أن قتلت الشرطة شابًا قدم له واحدة من أكبر أزمات قيادته.

وهذه هي المرة الثانية هذا العام التي أجبرت فيها الاضطرابات في فرنسا ماكرون على تأجيل لقاءات رفيعة المستوى مع رئيس دولة بعد أن ألغى ملك بريطانيا تشارلز زيارة بسبب الاحتجاجات على قانون المعاشات التقاعدية.

وقال أحد مساعدي ماكرون لرويترز طالبا عدم نشر اسمه 'زيارة الدولة هي زيارة صداقة شرفية بحتة وسيكون هناك وقت أفضل للقيام بذلك.'

'لم يكن الفرنسيون ليفهموا لو ذهب إلى ألمانيا. هذه الأيام في باريس مهمة'.

قال متحدث باسم الرئيس الألماني إن ماكرون تحدث عبر الهاتف يوم السبت مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير وأطلعه على الوضع.

كانت زيارة الدولة لرؤية ماكرون يعبر ألمانيا من الغرب إلى الشرق قبل إلقاء خطاب حول العلاقات الثنائية.

ومع ذلك ، وعلى الرغم من كل مظاهر الصداقة الحميمة المخطط لها ، قال مسؤولون فرنسيون وألمان إن القادة لن يتطرقوا علانية إلى الخلافات المحتدمة حول الطاقة النووية أو الدفاع الجوي.

قال يان فيرنرت ، من معهد جاك ديلورز للأبحاث في برلين ، إن الزيارة المؤجلة سلطت الضوء على تأثير الاضطرابات على قدرة ماكرون على إدارة السياسة الخارجية.

وأضاف أنه 'يمكن تعويض زيارة الدولة في وقت لاحق ، لكن الاحتجاجات العنيفة وردود الفعل عليها تظهر أيضًا مدى انفعال المزاج السياسي في فرنسا في الوقت الحالي'.