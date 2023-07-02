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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا تعرب عن قلقها من تطور أحداث الشغب في فرنسا

صدى البلد

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم، إن برلين تتابع تطورات الأوضاع في فرنسا بقلق.

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، أنه تم اعتقال 427 شخصًا في جميع أنحاء البلاد حتى ساعات الصباح الأولى من يوم الأحد، بعد نشر نحو 45 ألف شرطي في المدن. وكان هذا أقل من عدد المعتقلين في ليلة الجمعة، حيث بلغ 1311 شخصًا.

كما قالت الوزارة إن مستوى العنف كان "أقل حدة". وكان أكبر نقطة توتر في مدينة مارسيليا، حيث أطلقت الشرطة قنابل غاز مسيل للدموع وخاضت معارك شوارع مع الشباب حول وسط المدينة حتى وقت متأخر من الليل.

واستخدمت الحكومة طائرات بدون طيار ومركبات مدرعة لإخماد الاضطرابات التي اندلعت بعد مقتل نائل، الذي أطلق عليه الشرطي النار في ضاحية نانتير في باريس.

وقالت الشرطة إنها أوقفت مراهقا يدعى "ناهيل" لأنه كان يقود دراجة نارية مسروقة وحاول الفرار. وأظهر الفيديو أن الشرطي أطلق النار على المراهق من مسافة قريبة في صدره، مما أدى إلى وفاته في المستشفى.

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