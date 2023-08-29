أوكرانيا تعلن تحرير مستوطنة روبوتاين من قبضة الروس

أعلنت أوكرانيا، الاثنين، إن قواتها حررت مستوطنة روبوتاين بجنوب شرق البلاد وتحاول التقدم جنوبا في هجومها المضاد المستمر منذ شهرين ضد القوات الروسية المحتلة.

وقال الجيش الأوكراني إن قواته رفعت العلم الوطني في القرية الاستراتيجية الأسبوع الماضي ونشرت مقطع فيديو يظهر هذه الخطوة. وقال الجيش إن القوات نفذت بعد ذلك عمليات تطهير حتى أكدت سيطرتها يوم الاثنين.

ونقل الجيش عن نائب وزير الدفاع حنا ماليار قوله يوم الاثنين 'تم تحرير روبوتين'.

وتقع المستوطنة على بعد عشرة كيلومترات جنوبي بلدة أوريكيف الواقعة على خط المواجهة في منطقة زابوريزهيا على طريق مهم يؤدي إلى توكماك وهي مركز للطرق والسكك الحديدية تحتله روسيا.

وستكون السيطرة على توكماك بمثابة علامة فارقة مع تقدم القوات الأوكرانية جنوبًا باتجاه بحر آزوف في حملة عسكرية تهدف إلى تقسيم القوات الروسية بعد غزو موسكو واسع النطاق في فبراير 2022.

ولم تؤكد روسيا التقدم الأوكراني. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن القوات الروسية صدت هجمات شنتها قوات كييف بالقرب من روبوتاين وفيربوف.

وتحدث الرئيس فولوديمير زيلينسكي يوم الاثنين عن قطاعات مختلفة من الجبهة في خطابه المسائي بالفيديو لكنه لم يشر إلى روبوتاين. وأضاف أن القوات الأوكرانية تعد الرد على الخطط الروسية 'بالتأكيد. وبطريقة لا تتوقعها'.

وقال قائد قاد القوات في روبوتاين لرويترز الأسبوع الماضي إن أوكرانيا تعتقد أن مقاتليها اخترقوا أصعب خط للدفاعات الروسية في الجنوب وأنهم سيبدأون الآن التقدم بسرعة أكبر.

وفي سياق منفصل قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف يوم الاثنين إن أي إشارة إلى وجود خلافات مع واشنطن بشأن الاستراتيجية العسكرية لأوكرانيا 'مخطئة ومختلقة'.

وقال في مؤتمر صحفي إن القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالونجني يجتمع 'بشكل منهجي' مع مسؤولين كبار من الدول الحليفة التي تزود أوكرانيا بالأسلحة.

وقال ريزنيكوف: 'كل شيء يسير وفقاً للخطة التي تمت مناقشتها مع شركائنا مسبقاً عندما تم تشكيل ألويتنا وعندما تم تجهيزها...'.

وأفادت وسائل الإعلام عن اجتماع هذا الشهر بين كبار القادة العسكريين في حلف شمال الأطلسي وأعلى جنرال في أوكرانيا بشأن إعادة ضبط الاستراتيجية العسكرية لأوكرانيا.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضي عن مسؤولين أمريكيين وغربيين آخرين قولهم إن الهجوم حقق تقدما محدودا لأن أوكرانيا لديها عدد كبير جدا من القوات في الأماكن الخطأ.

مواقع التحصين

وقال متحدث عسكري للتلفزيون الأوكراني إن قوات كييف تواصل تحصين مواقعها في روبوتاين.

وقال أولكسندر شتوبون: 'إن إجراءات تحقيق الاستقرار وإزالة الألغام والاستعدادات لمزيد من الإجراءات جارية'.

وقال ماليار للتلفزيون الأوكراني في وقت سابق إن قوات كييف، التي بدأت هجومها المضاد في أوائل يونيو، تتحرك الآن جنوب شرق روبوتاين وجنوب مالا توكماشكا القريبة.

وتقاتل القوات الأوكرانية أيضاً القوات الروسية في شرق أوكرانيا، وكان التقدم أبطأ مما كان متوقعاً على نطاق واسع لأنها واجهت حقول ألغام وخنادق روسية واسعة.

ووصف ماليار الوضع في ساحة المعركة في الشرق بأنه 'ساخن للغاية' خلال الأسبوع الماضي. وأضافت أن القوات الروسية تجمع قوات جديدة هناك وتعيد تجميع صفوفها، وأن موسكو تهدف إلى نشر أفضل قواتها هناك.

وأضافت أن القوات الأوكرانية واصلت تقدمها جنوب باخموت، في إشارة إلى المدينة الشرقية المدمرة التي سيطرت عليها القوات الروسية في مايو/أيار بعد أشهر من القتال العنيف.