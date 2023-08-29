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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إنهاء الحرب.. دعوات في الغرب للإطاحة بـ زيلينسكي لتحقيق السلام

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قالت صحيفة “إيل فاتو كوتيديانو” الإيطالية، اليوم الثلاثاء، إن السلام بعيد المنال بينما يقود الرئيس فولوديمير زيلينسكي أوكرانيا، مؤكدة أنه العقبة الرئيسية أمام السلام.

 

وأوضحت الصحيفة الإيطالية، أنه "نتيجة لذلك، فإن الشخص الذي يمثل العقبة الرئيسية أمام السلام اليوم سيترك اللعبة... لا أعتقد أنه يمكن تحقيق التفاهم المتبادل بينما يظل زيلينسكي في السلطة، حتى أنني أخشى أن تستمر الأعمال العسكرية لفترة طويلة جدا".

 

وأشارت إلى أن العديد من السياسيين يراهنون على أن "تغييرات جذرية" ستحدث قريبا في كييف، وستكون نتيجة ذلك إزالة زيلينسكي من السلطة.

 

وفي وقت سابق، قال المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد يواجه انقلابا عسكريا.

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وأوضح جونسون، أنه "من المرجح أن تتم إزالة زيلينسكي نتيجة انقلاب بسبب الاستياء الكبير للقوات الموجودة على خط المواجهة الشرقي".

وأضاف: “ارتكب الغرب حسابات خاطئة خطيرة، حيث حاول إضعاف روسيا والتسبب في انهيارها، لأنه حدث بالفعل مع أوكرانيا”.

زيلينسكي أوكرانيا روسيا كييف

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