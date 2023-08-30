متحور ينتشر في العالم.. هل تغيرت مناعة البشر بسبب كورونا؟

يشهد العالم انتشار متحور جديد لفيروس كورونا في مختلف الدول مما دفع منظمة الصحة العالمية إلى التحذير وارتفاع درجات الحذر.

لكن، على الرغم من هذا ارتفاع في الإصابات، فإن الناس أصبحوا أقل عرضة لدخول المستشفى أو الوفاة بسبب عدوى كورونا الآن، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأشار الخبراء إلى أن الخلايا البائية والتائية، التي تحافظ على ذكرياتنا المناعية، لم تعد تجهل هذا الفيروس، كما كانت عندما واجهناه لأول مرة في عام 2020.

وتقدر المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن 97 % من الأشخاص في الولايات المتحدة لديهم بعض المناعة ضد كورونا من خلال التطعيم أو العدوى أو كليهما.





وقالت الدكتورة ميغان راني، طبيبة الطوارئ وعميد كلية ييل للصحة العامة: «في هذه المرحلة، وبسبب مناعتنا التي طورناها

لكن، على الرغم من ذلك، يحذر الكثير من خبراء الصحة من أنه، بالنسبة للكثيرين، فإن جهاز المناعة لا يعمل بالسرعة أو القوة التي ينبغي عليه أن يعمل بها.

وأوضح الخبراء أن وظيفة المناعة تنخفض بشكل طبيعي مع تقدم العمر، كما تتراجع بسبب بعض الأدوية والمشكلات الصحية، مثل السرطان والسكري والأمراض المناعية.

هذا بالإضافة لحقيقة أن بعض الأشخاص يكونون أكثر استعدادا للمرض من الناحية الوراثية.