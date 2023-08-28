بعد 3 سنوات .. الصين تقرر إلغاء كافة قيود كورونا

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، إن الصين قررت اليوم إلغاء جميع القيود التي كانت مفروضة علي دخول الوافدين للبلاد ابتداء من يوم الأربعاء.

ويعتبر هذا القرار علامة فارقة نحو إنهاء قيود فيروس كورونا التي طبقتها الصين منذ عام ٢٠٢٠.

وقد أنهت الصين سياسة “صفر كوفيد” في ديسمبر الماضي، بعد سنوات من القيود الصارمة التي شملت في بعض الأحيان الإغلاق الكامل للمدن والحجر الصحي لفترات طويلة للمصابين.

ولتنفيذ تلك الاجراءات، يجبر الوافدين علي الدخول إلي الحجر الصحي في الفنادق التي خصصتها الحكومة.

وقد أدت تلك القيود إلى تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وحالات نادرة من الاضطرابات.