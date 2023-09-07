عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أزمة جديدة تتعرض لها شيرين عبد الوهاب.. تعرف على السبب

الفنانة شيرين عبد
الفنانة شيرين عبد الوهاب

كشفت الإعلامية نهاد سمير، خلال فقرتها الفنية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تفاصيل أزمة جديدة للفنانة شيرين عبد الوهاب والسبب فى سرقة صفحاتها على السوشيال ميديا.

وأضافت الإعلامية نهاد سمير: “على الرغم من رجوع الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى الساحة الفنية مرة أخرى بحفلاتها، سواء فى مصر أو السعودية، ولكنها تتعرض لأزمة جديدة حاليا، وتلك المرة بسبب سرقة صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر شخص ما كل أخبارها بدون علمها”.

وأوضحت أنه من أجل ذلك، قررت الفنانة شيرين عبد الوهاب تقديم بلاغ للنائب العام، وهذا ما أكده محاميها، لافتة إلى أن محاميها قال إن الشخص الذى سرق صفحتها لا ينشر فقط عن حياتها الشخصية، ولكن أغانيها، وذهب وتعاقد مع واحدة من أهم المنصات عالميا، بدون تصريح، مستغلا الربح له.

الإعلامية نهاد سمير شيرين عبد الوهاب السوشيال ميديا الساحة الفنية الفنانة شيرين عبد الوهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك بعد قرار الحكومة الأخير

الحضور إلزامي.. مرتضى منصور ينتظر قراراً عاجلاً من القضاء |تفاصيل

سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي

ارتحتله وسلمتله نفسي.. ننشر اعترافات فتاة عين شمس

بعد قليل .. مرتضى منصور أمام المحكمة بسبب محمود الخطيب

20 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

موقف الزمالك .. كاف يُحدد بديل «بترو أتليتكو» في الدوري الأفريقي

400 جنيه| ارتفاع الذهب مجددا وهذا سعر عيار 21 الآن بالمصنعية

ترشيحاتنا

انخفاض الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل

قرار عاجل من المحكمة بشأن دعوى الخطيب ضد مرتضى منصور

فاكرة كل مرة وجعتني فيها.. شاهيناز تشكو زوجها: 10 سنين خيانة

إيران تعتقل أعضاء شبكة تخطط لأعمال شغب في البلاد

الوزراء: تسريع التحول الرقمي واستمرار تأهيل وتدريب القوى العاملة ضرورة ملحة

الزراعة: توزيع 3000 شتلة زيتون على مزارعي شمال سيناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض وأسباب تخبرك بأنك مصاب بعرق النسا

تقترب من الـ50.. تفاصيل ساعات اللهيب ودرجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات

أسباب حرقان البول عند النساء وطرق علاجه

هل يفصح مذاق قهوتك عن طبيعة شخصيتك.. حقائق لن تعرفها من قبل

فيديو

غوريلا تثير الفزع في حفل زفاف عروسين بقاعة الفرح.. ما القصة؟| فيديوجراف

تفاصيل تعرض الفنانة شيرين عبدالوهاب للسرقة وبلاغها إلى النائب العام |فيديوجراف

هل الهضبة ديكتاتور؟.. الملحن محمد يحيى يكشف سر شخصية عمرو دياب

وليد توفيق يكشف سر سعادته الحقيقية وأول لقاء مع مصطفى كامل.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ