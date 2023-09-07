أزمة جديدة تتعرض لها شيرين عبد الوهاب.. تعرف على السبب

كشفت الإعلامية نهاد سمير، خلال فقرتها الفنية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تفاصيل أزمة جديدة للفنانة شيرين عبد الوهاب والسبب فى سرقة صفحاتها على السوشيال ميديا.

وأضافت الإعلامية نهاد سمير: “على الرغم من رجوع الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى الساحة الفنية مرة أخرى بحفلاتها، سواء فى مصر أو السعودية، ولكنها تتعرض لأزمة جديدة حاليا، وتلك المرة بسبب سرقة صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر شخص ما كل أخبارها بدون علمها”.

وأوضحت أنه من أجل ذلك، قررت الفنانة شيرين عبد الوهاب تقديم بلاغ للنائب العام، وهذا ما أكده محاميها، لافتة إلى أن محاميها قال إن الشخص الذى سرق صفحتها لا ينشر فقط عن حياتها الشخصية، ولكن أغانيها، وذهب وتعاقد مع واحدة من أهم المنصات عالميا، بدون تصريح، مستغلا الربح له.