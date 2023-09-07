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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بمقدم 22 ألف جنيه.. طرح مرحلة جديدة من شقق الإسكان المخصصة لمحدودي الدخل

شقق الإسكان
شقق الإسكان

كشفت الإعلامية نهاد سمير، تفاصيل عن طرح مرحلة جديدة من شقق الإسكان المخصصة لمحدودي الدخل ضمن مبادرة "سكن كل المصريين"، قائلة إن تلك الوحدات السكنية المقرر طرحها ستكون بمساحة 90 مترا مربعا، مشيرة إلى أنها ستكون متاحة لجميع الفئات.

وأضافت الإعلامية نهاد سمير، خلال برنامج “صباح البلد" المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن المدن التي سيتم الطرح بها شقق الإسكان هي 15 مايو ومدينة بدر والسادات و6 أكتوبر الجديدة والعبور الجديدة وحدائق العاصمة، وغيرها من المحافظات الأخرى.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تكون قيمة المقدم 22 ألف جنيه، إضافة إلى قيمة الرسوم البريدية بما يقدر بـ405 جنيهات، إضافة إلى 40 جنيها أجرة بريدية.

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