فرح سعيد: بدء طرح مرحلة جديدة من شقق الإسكان المخصصة لمحدودي الدخل

قالت الإعلامية فرح سعيد، إن ملف الإسكان الاجتماعي يأتي فى مقدمة اهتمامات الدولة المصرية، والتي نجحت بالفعل بعد عام 2014 فى تسخير جزء كبير إمكانياتها لحل مشكلة الإسكان فى مصر.

وأضافت الإعلامية فرح سعيد، خلال برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن ملف الإسكان الاجتماعي كان يعتبر أزمة لجميع الباحثين عن سكن.

وأوضحت أنه بالفعل بدأت الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي، والمجتمعات العمرانية الجديدة، فى طرح إعلانات للإسكان الاجتماعي ولجميع فئات المجتمع.

وتابعت الإعلامية فرح سعيد، أن هناك تسهيلات كبيرة جدا فى جميع المحافظات من أجل مناسبة كل الطبقات، لافتة إلى أنه بالأمس أعلنت وزارة الإسكان بدء طرح مرحلة جديدة من شقق الإسكان المخصصة لمحدودي الدخل، ضمن مبادرة سكن لكل المصريين خلال الفترة القادمة.