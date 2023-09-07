قدمت الإعلامية فرح سعيد، تقريراً عن أسعار الذهب اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023، وذلك خلال برنامج “صباح البلد”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بسبب التقلبات التي تشهدها أسعار الذهب مؤخرا.

سعر الذهب اليوم



سجل سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2514 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2200 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1885 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17600 جنيها.