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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

200 جنيه|الذهب يتراجع مجددا الآن في محلات الصاغة.. وهذا سعر عيار 21

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر مجددا، وخاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة عند شراء المشغولات، وكذلك سعر الجرام من عيار 24 عند شراء الشبائك المختلفة في الأوزان.

200 جنيه

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 الآن بنحو 200 قنية من القيمة التي سجلها قبل أيام وهي 2400 جنيه إلى نما دون 2200 جنيه كأقل سعر في السوق اليوم.

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سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر 

وأما عن سعر الأصفر اليوم في مصر،  سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1,873 جنيها بعدما لامس الـ 2000 جنيه في ارتفاع أغسطس الماضي  ، فيما سجل عيار 22 اليوم في مصر 2,289  جنيها للبيع بدون مصنعية.

الذهب 

سعر الذهب الآن 

وتراجع سعر الجنيه الذهب بقيمة تزيد على 700 جنيه، إذ وصل اليوم إلى نحو 17,480 جنيها للشراء بنحو 18200 جنيه، فيما وصل الفارق بين سعر اليوم وأعلى سعر سجله في أبريل الماضي وهو 22400 جنيه بنحو 5000 جنيه، لكل جنيه يزن 8 جرامات من عيار 24.

سعر الذهب مباشر في مصر 

أما عن سعر الذهب الآن ، فهو ما يبحث عنه المقبلين على الشراء وكذلك البيع، ويقدم لكم في هذا التقرير موقع صدى البلد سعر جميع أعيرة المعدن اليوم في محلات الصاغة، دون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الأربعاء، 2,520 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

  • سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأربعاء، 2,205 جنيهًات للشراء.

سعر الجرام عيار 18

  • سجّل سعر الذهب الجرام اليوم الأربعاء، من عيار 18: 1,890 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الأربعاء، عيار 14 للشراء: 1,470 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الأربعاء، عيار 24 للبيع : 17480 جنيها.
الذهب 

سعر الذهب عالميا

وتراجع سعر أوقية الذهب عالميا في العقود الفورية،  إلى 1,926.40 دولار بحلول الساعة 22:21 بتوقيت جرينتش بعد 1946 دولارا أمس الأول و1,938.23  أمس، بينما سجل 2056 دولارًا كأعلى سعر في شهر مايو الماضي.

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