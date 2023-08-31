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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب بمحلات الصاغة الآن في مصر

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

يقدم موقع "صدى البلد"، نشرة مفصلة عن  أسعار الذهب اليوم في مصر، الموافق الخميس 31- 8 -2023 لإتمام عمليات البيع والشراء والوصول إلى أكبر نسبة ربح، لمعرفة أسعار الذهب بالصاغات المختلفة، بالإضافة إلى أسعار الدمغات والمصنعية.

أسعار الذهب عيار 21 الآن في مصر بالمصنعية 

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن أسعار الذهب الان في مصر بالتعاملات المسائية، ومعرفة أسعار المصنعية والدمغات المقررة بشكل رسمي للشراء بها دون التعرض للزيادة غير المبررة أثناء الشراء او البيع.

متوسط أسعار الذهب بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب عيار 21 اليوم

عيار 21 بيع 2,190 شراء 2,210 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 أ مس

عيار 21 بيع 2,205 شراء 2,225 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 أول أمس

عيار 21 بيع 2,180 شراء 2,200

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,503 شراء 2,526 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,294 شراء 2,315 جنيه.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,877 شراء 1,894 جنيه.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,460 شراء 1,473 جنيه.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,251 شراء 1,263 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 77,839 شراء 78,550 جنيه.
الجنيه الذهب بيع 17,520 شراء 17,680 جنيه.
الكيلو بيع 2,502,857 شراء 2,525,714 جنيه.

أسعار الذهب الآن في مصر بالمصنعية 

أما عند حالة حساب مصنعية السبائك يكون الأمر مختلفا، ويتم حساب سعر المصنعية بين 6 و10% من سعر الجرام، ويتم حساب سعر المصنعية على الجرام بنحو يبدأ من 35 جنيها في حالة السبيكة التي تزيد على 100 جرام، أما الأقل، تعامل معاملة المشغولات في سعر المصنعية على الجرام، وقد تكون بين 100 و150 جنيهًا في بعض محلات الصاغة.

أسعار الذهب عيار 21 الآن في مصر بالمصنعية 

أسعار الذهب عالميا

إذ عززت بيانات مشجعة من الولايات المتحدة توقعات بأن الفيدرالي الأمريكي لم ينته بعد من رفع الفائدة، وارتفع سعر الذهب عالميا، من أدنى مستوياته في خمسة أشهر، وتداول الذهب في المعاملات الفورية عند مستويات 1888.96 دولار للأونصة، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ منتصف مارس يوم الخميس، مع تراجع الدولار وعوائد السندات.

سعر ضريبة الذهب في مصر

ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر، ويتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام"، ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، وتكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام.

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