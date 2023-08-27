انهيار أسعار الذهب بالتعاملات المسائية شوف الجرام بكام

يقدم موقع "صدى البلد"، نشرة مفصلة عن أسعار الذهب اليوم في مصر، الموافق الاحد 27- 8 -2023 لإتمام عمليات البيع والشراء والوصول إلى أكبر نسبة ربح، وذلك للراغبين في شراء المشغولات الذهبية، ولمعرفة أسعار الذهب بالصاغات المختلفة، بالإضافة إلي معرفة أسعار المصنعية والدمغات المقررة.

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 79,438 شراء 80,149 جنية.

الجنيه الذهب بيع 17,880 شراء 18,040 جنية.

الكيلو بيع 2,554,286 شراء 2,577,143 جنية.

عيار 21 بيع 2,235 شراء 2,255 جنيها.

أسعار الذهب عيار 21 الآن في مصر بالمصنعية

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,554 شراء 2,577 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,341 شراء 2,362.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,916 شراء 1,933 جنيه.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,490 شراء 1,503 جنيه.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,277 شراء 1,289 جنيه.

أسعار الذهب عالميا

إذ عززت بيانات مشجعة من الولايات المتحدة توقعات بأن الفيدرالي الأمريكي لم ينته بعد من رفع الفائدة، وارتفع سعر الذهب عالميا، من أدنى مستوياته في خمسة أشهر، وتداول الذهب في المعاملات الفورية عند مستويات 1888.96 دولار للأونصة، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ منتصف مارس يوم الخميس، مع تراجع الدولار وعوائد السندات.

أسعار الذهب الآن في مصر بالمصنعية

أما عند حالة حساب مصنعية السبائك يكون الأمر مختلفا، ويتم حساب سعر المصنعية بين 6 و10% من سعر الجرام، ويتم حساب سعر المصنعية على الجرام بنحو يبدأ من 35 جنيها في حالة السبيكة التي تزيد على 100 جرام، أما الأقل، تعامل معاملة المشغولات في سعر المصنعية على الجرام، وقد تكون بين 100 و150 جنيهًا في بعض محلات الصاغة.

أسعار الذهب عيار 21 الآن في مصر بالمصنعية

ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر، ويتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام"، ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، وتكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام.