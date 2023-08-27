1900 للجرام.. تطورات مفاجئة في أسعار الذهب| اعرف عيار 21 بكام

تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين على الزواج والراغبين فى شراء الشبكة، كما أن البعض الآخر يتابع كل ما يتعلق بأسعار الذهب رغبة فى الاستثمار باعتبار المعدن الأصفر وسيلة تحوط أكثر أمان.

أسعار الذهب اليوم الأحد



وسجلت متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية مايلي :-

عيار 24 بيع 2,566 شراء 2,589

عيار 22 بيع 2,352 شراء 2,373

عيار 21 بيع 2,245 شراء 2,265

عيار 18 بيع 1900 شراء 1,941

عيار 14 بيع 1,497 شراء 1,510

عيار 12 بيع 1,283 شراء 1,294

الاونصة بيع 79,794 شراء 80,505

الجنيه الذهب بيع 17,960 شراء 18,120

الكيلو بيع 2,565,714 شراء 2,588,571

استقرار أسعار الذهب اليوم

وبالنظر إلى أسعار الذهب نجد أن تداول الساعات الأولى من الصباح عند مستوى الأسعار النهائية لتعاملات أمس السبت، والتي استمرت خلالها أعيرة عند التراجع الذي حققته على مدار ذلك اليوم حيث سجل عيار 18 حوالى 1900 للجرام.



وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.



سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تتراوح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا



وعلي المستوى العالمي سجلت أسعار الذهب الفوري خلال الأسبوع الماضي حالة ارتفاع بنسبة 1.3% بعد 4 أسابيع متتالية من الهبوط.

وسجلت أسعار الذهب خلال هذا الأسبوع سجل الذهب أدنى مستوى في 5 أشهر عند 1884 دولار للأونصة، كما سجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 1923 دولار للأونصة قبل أن يغلق عند المستوى 1914 دولار للأونصة، وبحسب تقرير لجولد بيليون.



ومنذ بداية شهر أغسطس تراجع الذهب بنسبة 2.6%، ولكن استطاع الذهب أن يستقر حالياً فوق المستوى 1900 دولار للأونصة.

وظلت العقود الآجلة دون تغيير يذكر عند 1917.17 دولار للأونصة، مع تسجيل زيادة 1.5% تقريبا هذا الأسبوع. وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.1% إلى 1945.20 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 24.17 دولار للأونصة وارتفع البلاتين 1.1% إلى 943.90 دولار، وانخفض البلاديوم 0.7% إلى 1231.05دولار.