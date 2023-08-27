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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التموين: طرح مضبوطات الجمارك من الذهب في مزادات بالبورصة السلعية

الذهب
الذهب

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، أن 5.5 مليون طن إجمالي السعات التخزينية في القمح، كما أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بالمخزون الاستراتيجي للسلع.

 

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وقال إبراهيم عشماوي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد"، إن المخازن الاستراتيجية ستساهم في تقليل الهالك والفاقد، وهناك شركات متخصصة ستدير المخازن الاستراتيجية، ويوجد نحو 1650 مخزن تابع للشركة القابضة.

 

وأضاف إبراهيم عشماوي، أن نماذج المخازن الاستراتيجية منتشرة في كل دول العالم المتقدمة، كما أن أسعار السلع شهدت زيادات كبيرة، وهناك عوامل مختلفة تحدد أسعار السلع.

 

وتابع: الدولة أتاحت الأعلاف عبر بورصة السلع، الأمر الذي انعكس إيجابيا على أسعار اللحوم والأعلاف والبيض، بالإضافة إلى تراجع أسعار الأعلاف، والدولة لو لم تتدخل لأصبحت الأسعار أعلى من الآن.

 

وأوضح إبراهيم عشماوي، أنه تم طرح مليون طن قمح في البورصة السلعية، بجانب طرح الذرة والسكر، وسيتم إضافة الذهب والقطن خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن قيمة المقررات التموينية للمواطنين تصل لـ50 مليار جنيه سنويا.

 

وتابع: من المتوقع في سبتمبر المقبل طرح سباك الذهب في البورصة السلعية، بجانب طرح ما يتم ضبطه من مضبوطات الجمارك من الذهب والفضة والمعادن النفسية وعرضها في مزاد في البورصة المصرية للسلع.

 

وأشار عشماوي إلى أن هناك 600 كيلو ذهب تم دخولها لمصر منذ إعلان مبادرة زيرو جمارك على واردات الذهب، وهناك مناقشة لمدة المبادرة لفترة جديدة، مؤكدًا أن البورصة المصرية للسلع تمثل طفرة كبيرة.

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