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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قرار عاجل من التموين بشأن دعم رغيف الخبز.. فيديو

الخبز
الخبز

كشف إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين،  حقيقة  استبدال الخبز المدعم بتوزيع الدقيق على المواطنين.

 

هل تستبدل التموين حصة الخبز المدعم للفرد على البطاقة بـ10 كيلو دقيق؟

التموين: استمرار تعاقدات القمح لتأمين إنتاج الخبز المدعم للمواطنين

وقال إبراهيم عشماوي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، إن هناك قرار وزاري من 2018 بتخيير المواطن بالحصول على 150 رغيف شهريا او 10 كيلو من الدقيق".

 

وأضاف إبراهيم عشماوي: "هناك اختلاف في الاختيارات واختيارات أهل الريف تختلف عن الحضر والكثير من أهل الريف يفضلون خبز العيش في منازلهم ".

 

وتابع إبراهيم عشماوي: "لا صحة لتحويل الخبز المدعم إلى دقيق، وكل ما يثار في هذا الشان عار تماما من الصحة".

 

واكمل إبراهيم عشماوي: "منظومة رغيف الخبز كما هي بوزن 90 جرام و5 أرغفة للمواطن يوميا وهذا الامر لا نقاش فيه ".

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