التموين: انضمام مصر لـ«بريكس» فرصة لنكون الممر الاقتصادي لسلع دول المجموعة

علق إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، على انضمام مصر إلى مجموعة بريكس اعتبارا من يناير 2024.

وقال إبراهيم عشماوي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، إنه بوجود 6 دول جديدة في مجموعة بريكس؛ أصبح لدينا 11 اقتصادا تمثل قطب اقتصادي جديد يمثل 40% من سكان العالم".

وأضاف إبراهيم عشماوي:" ثلث الاقتصاد العالمي يخرج من مجموعة دول بريكس ".

وتابع إبراهيم عشماوي :" في الفترة السابقة شهدنا الكثير من التحديات الاقتصادية التي واجهت دول العالم، وهذا أثَّر على معدلات نمو الاقتصاد العالمي ".

وأكمل إبراهيم عشماوي:" مجموعة بريكس تمثل قطب تنافسي كبير لمجموعة السبع والعشرين وسيكون هناك تكامل اقتصادي"، مضيفا:" تواجد مصر في بريكس به الكثير من الإيجابيات، وسيكون فرصة للتجارة البينية مع دول بريكس، وضخ استثمارات جديدة في مصر، وستكون مصر الممر الاقتصادي لسلع دول البريكس".