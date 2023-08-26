عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى عن انضمام مصر لبريكس: ثقل سياسي عالمي وعلاقات متوازنة مع العالم

أحمد موسى
أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على انضمام مصر على مجموعة بريكس، قائلا:" مصر ستشارك بعضوية كاملة في اجتماعات بريكس".

 

مفاجأة كبرى|هل تستغني مصر عن تمويلات صندوق النقد بعد الانضمام لـ بريكس؟

مجلس الأعمال الإفريقي يؤكد أهمية انضمام مصر لتجمع بريكس

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  نشهد تشكيلا جديدا في النظام العالمي ومجموعة بريكس بها 3 دول نووية وهي روسيا والصين والهند".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"  مجموعة بريكس بها ثلث إنتاج الحبوب في العالم وهناك حوالي 3.5 مليار مواطن في مجموعة بريكس وهي قوة هائلة ".

 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :"  30 تريليون دولار حجم الناتج الإجمالي العالمي لمجموعة بريكس ".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"  التواجد في بريكس له شروط، ومصر قامت بتنفيذ بنية تحتية قوية وشبكة طرق موانيء  ومصر لديها ثقل سياسي إقليمي وعالمي"، مضيفا:" مصر تمتلك علاقات متوازنة مع الأمريكان والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين ".

موسى أحمد موسى مصر بريكس اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخطر العناصر الإجرامية بأسوان .. مصرع صدام و2 من معاونيه فى مواجهة الشرطة

نزيف دموي| هل تمارض عمرو وردة لفسخ عقده مع الرجاء؟!.. الفريق المغربي يكشف الحقيقة

خلال ساعات| محمد صلاح يخضع للفحص الطبي لصالح اتحاد جدة.. وهذا بديله فى ليفربول

الصباحية تحولت لـ يوم عزاء| ما سر فاجعة رامي ومنار ليلة الدُخلة ؟

ظاهرتان جويتان تضربان هذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد

عاصفة ترابية وأمطار رعدية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ24 ساعة المقبلة

حقيقة إصابة عمرو وردة بمرض خبيث .. مصدر يفجر مفاجأة

يقضي على أزمة أسعار السجائر.. إلزام المحلات بتطبيق هذا القرار الجديد| تفاصيل

ترشيحاتنا

مدرب بالاتحاد الانجليزي يكشف حقيقة انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي

أشرف رشاد: حزب مستقبل وطن يعمل بكل طاقته لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات

وست هام يفوز على برايتون 3-1 في الدوري الإنجليزي

مشروعات بالصعيد.. زعيم الأغلبية بالبرلمان: نشهد إنجازات في عهد السيسي

علي جمعة: تجسيد الأنبياء في الأعمال الفنية حرام شرعا

الصحة تطمئن المصريين: خطورة متحور كورونا الجديد منخفضة .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرط عدم المبالغة.. فوائد الزنجبيل لمرضى السكري

فوائد خارقة لتناول الجرجير.. اعرفها

طريقة عمل أرز بالبشاميل بأسهل الخطوات

توب جريء.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل رفقة صديقها

فيديو

تعرض لنزيف.. هل يعاني عمرو وردة من مرض خبيث؟.. فيديوجراف

خلاف ومسك يد أحد المنظمين.. حقيقة انفصال شيرين عن حسام حبيب.. فيديوجراف

بعد تألقها بافتتاح مهرجان القلعة.. السورية فايا يونان تتصدر تريند جوجل

علا غانم: 7 سنين غياب غيروا فيا حجات كتير| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ