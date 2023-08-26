أحمد موسى عن انضمام مصر لبريكس: ثقل سياسي عالمي وعلاقات متوازنة مع العالم

علق الإعلامي أحمد موسى، على انضمام مصر على مجموعة بريكس، قائلا:" مصر ستشارك بعضوية كاملة في اجتماعات بريكس".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نشهد تشكيلا جديدا في النظام العالمي ومجموعة بريكس بها 3 دول نووية وهي روسيا والصين والهند".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" مجموعة بريكس بها ثلث إنتاج الحبوب في العالم وهناك حوالي 3.5 مليار مواطن في مجموعة بريكس وهي قوة هائلة ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" 30 تريليون دولار حجم الناتج الإجمالي العالمي لمجموعة بريكس ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" التواجد في بريكس له شروط، ومصر قامت بتنفيذ بنية تحتية قوية وشبكة طرق موانيء ومصر لديها ثقل سياسي إقليمي وعالمي"، مضيفا:" مصر تمتلك علاقات متوازنة مع الأمريكان والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين ".