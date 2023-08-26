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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشنطة بـ 85 جنيها .. التموين: خصومات تصل لـ 30% بمعرض أهلا مدارس

المستلزمات الدراسية
المستلزمات الدراسية

كشف تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، تفاصيل وكواليس افتتاح معارض أهلا مدارس بمحافظة الأقصر.

خصومات تصل لـ 30%.. تفاصيل الاستعداد لانطلاق معارض أهلا مدارس| فيديو

في هذا التوقيت.. افتتاح معارض أهلا مدارس لبيع الأدوات المكتبية بسعر المصنع

وقال تامر صلاح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، إن التخفيضات في معارض اهلا مدارس تتراوح بين 25 و30 % ".

 وأضاف  :" أسعار المستلزمات الدراسية أغلى من مثيلتها العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام ".

 وأكمل تامر صلاح :" جودة المستلزمات الدراسية في معارض أهلا مدارس مماثلة للمتواجدة في المكتبات والسوق الخارجي ".

 

 ولفت  وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر:" بدأنا بافتتاح معرضين في محافظة أهلا مدارس وسيتم افتتاح 11 معرض رئيسي آخر "، مضيفا:" معارض أهلا مدارس مستمرة حتى بداية المدارس".

 

وتابع  صلاح:" قوافل متنقلة تابعة لأهلا مدارس تصل للمناطق التي لا تتواجد بها معارض اهلا مدارس ويتم البدء فيها بعد أسبوع من الأن".مضيفا:" القلم الجاف سعره يتراوح من 2 لـ 5 جنيه والشنطة اللي بتتباع بـ 300 جنيه  في السوق الخارجي سعرها يبدأ من 85 جنيه في معرض أهلا مدارس".

التموين أهلا مدارس مستلزمات المكتبات اخبار التوك شو

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