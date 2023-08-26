الشنطة بـ 85 جنيها .. التموين: خصومات تصل لـ 30% بمعرض أهلا مدارس

كشف تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، تفاصيل وكواليس افتتاح معارض أهلا مدارس بمحافظة الأقصر.

وقال تامر صلاح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، إن التخفيضات في معارض اهلا مدارس تتراوح بين 25 و30 % ".

وأضاف :" أسعار المستلزمات الدراسية أغلى من مثيلتها العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام ".

وأكمل تامر صلاح :" جودة المستلزمات الدراسية في معارض أهلا مدارس مماثلة للمتواجدة في المكتبات والسوق الخارجي ".

ولفت وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر:" بدأنا بافتتاح معرضين في محافظة أهلا مدارس وسيتم افتتاح 11 معرض رئيسي آخر "، مضيفا:" معارض أهلا مدارس مستمرة حتى بداية المدارس".

وتابع صلاح:" قوافل متنقلة تابعة لأهلا مدارس تصل للمناطق التي لا تتواجد بها معارض اهلا مدارس ويتم البدء فيها بعد أسبوع من الأن".مضيفا:" القلم الجاف سعره يتراوح من 2 لـ 5 جنيه والشنطة اللي بتتباع بـ 300 جنيه في السوق الخارجي سعرها يبدأ من 85 جنيه في معرض أهلا مدارس".