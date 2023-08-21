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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خصومات تصل لـ 30%.. تفاصيل الاستعداد لانطلاق معارض أهلا مدارس| فيديو

قال محمد حسن رئيس شعبة الادوات المكتبية بغرفة التجارة ، إن الأهالي تنتظر معارض "  اهلا مدارس  " كل عام ، وأصبح حدث سنوي يرتبط به الأسر ، متابعا :" بنقدم شركات كبيرة بالمعرض".

وتابع وكيل شعبة الادوات المكتبية بغرفة التجارة ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " صباح الورد" . والمذاع على فضائية " تن " ، أنه لم يتم تحديد موعد افتتاح المعرض ، ولكنه سبكون مع بدايات شهر سبتمبر ، وسيستمر لمدة ١٥ يوم .

وأوضح ، أن المعرض سيكون في صالة الصندوق الاجتماعي بمدينة نصر ، ويضم عدد من المبادرات مثل العربات المتنقلة ، فضلا عن شوادر المعرض بالشوراع .

وأكمل ، أن شوادر المعرض تنتشر بالميادين العامة ، ويتم الاعلان عن الاماكن قبل انطلاق المعرض.

وتابع : خصومات تصل ل ٣٠٪؜ بمعارض اهلا مدارس ، وهناك معارض تتم في المحافظات البغيدة .

 

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