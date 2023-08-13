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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في هذا التوقيت.. افتتاح معارض أهلا مدارس لبيع الأدوات المكتبية بسعر المصنع

صدى البلد

كشف أحمد جابر، عضو مجلس إدارة غرفة الطباعة والتغليف، مفاجأة لأهالي لطلاب المدارس وذويهم، معلنا عن افتتاح معارض أهلا مدارس بداية من سبتمبر في كافة المحافظات.

وأضاف "جابر"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “علي مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، “التكلفة للمنتجات في معارض أهلا مدارس ستكون بسعر المصنع”.

ونوه بأنه حصل على معلومة مؤكدة من تلك المؤسسات أن أعلى سعر في الكتب الخارجية هو 140 جنيها فقط لا غير، وهذه الأسعار في كل المراحل ومنها الثانوية العامة، "بحسب الكتب أغلى كتاب بـ 140 جنيها، حتى في الثانوية العامة". 

وتابع أن الكراسة 28 ورقة بـ 3 جنيهات في الفجالة و96 ورقة بـ 8 جنيهات على عكس ما يتم ترويجه على السوشيال ميديا، مضيفا أن كل الكتب مدون عليها السعر، ومن يجده أكثر من هذا لا يشتريه.

أهلا مدارس “صدى البلد الثانوية العامة الكتب الخارجية برنامج “على مسئوليتي”

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